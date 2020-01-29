РИАМО - 29 янв. Жители столицы примут участие в голосовании на портале «Активный гражданин», где определят, каким видом активности будут заниматься летом на спортивных площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участники голосования выберут между фитнес-зарядками и мастер-классами по воркауту или оставят решение за специалистами.

«Можно выбрать варианты «ничего из вышеперечисленного» или «затрудняюсь ответить». <...> В ответе на второй вопрос нужно указать округ, в котором проживает участник», - уточняется в сообщении.

В каждом округе Москвы появятся новые спортивные площадки до тренировок на свежем воздухе.

На сегодняшний день число пользователей портала «Активный гражданин» превышает 2,7 миллиона человек.