РИАМО - 29 янв. Со 2 февраля по 29 марта в Красногорске впервые пройдет открытый многожанровый творческий фестиваль-конкурс «Отрада», в нем примут участие около 150 творческих групп, говорится в сообщении организаторов мероприятия.

В конкурсе буду участвовать вокальные, хоровые, танцевальные и инструментальные коллективы. Все произведения будут исполняться на русском языке.

«Первый фестиваль состоится при поддержке администрации городского округа Красногорск в торговом парке «Отрада» на 7 километре Пятницкого шоссе. На протяжении двух месяцев юные дарования в возрасте от шести до 17 лет будут соревноваться, чтобы занять призовое место, а звездное жюри определит самого лучшего» - говорится в сообщении.

пресс-служба организаторов фестиваля-конкурса «Отрада» пресс-служба организаторов фестиваля-конкурса «Отрада» 1 из 2

В составе жюри: главный музыкальный редактор проектов Первого канала «Голос» и «Голос.Дети», «Фабрика звезд», «Достояние республики» Марина Андрусенко, директор эстрадно-джазового отделения Леонида Агутина в Московской музыкальной школе имени А.К. Лядова Светлана Митрофанова, педагог по танцу высшей категории, хореограф танцевальной группы в Государственной капелле Москвы имени В.Судакова Софья Погорелова.

В фестивале примут участие дети из благотворительных фондов. Например, ребята из проекта «Мы разные - мы равные», который занимается интеграцией детей с синдромом Дауна в общественную жизнь, представят танцевальные номера.

«Приобщая детей к истокам русской национальной культуры, мы развиваем способности каждого ребенка. Сегодня родители придают огромное значение творческим занятиям детей, а благодаря таким мероприятиям можно увидеть сколько талантливых детей у нас есть в стране. Тем более, это один из немногих фестивалей-конкурсов, участие в котором для всех коллективов совершенно бесплатное», - отметил гендиректор ТП «Отрада» Анатолий Щербак.

Открытие фестиваля 2 февраля начнется со сказочного светового шоу «Куклы». Волшебная музыка Петра Чайковского в современном исполнении, танцующие светящиеся куклы, неоновая бабочка и другие герои перенесут зрителей в удивительную сказку. Ведущим фестиваля станет звезда журнала «Ералаш», актер, певец, танцор, ведущий канала «Карусель» Саша Новиков.

пресс-служба организаторов фестиваля-конкурса «Отрада» пресс-служба организаторов фестиваля-конкурса «Отрада» 1 из 2

Соревнования в рамках конкурса пройдут 9 и 16 февраля, 1, 15 и 22 марта, начало в 14:00. Фестиваль завершится 29 марта гала-концертом.

Каждую неделю ожидаются выступления звездных гостей, среди которых финалисты телепроектов «Голос.Дети», «Синяя птица» и «Танцы на ТНТ», конкурса «Новая волна» и балет Аллы Духовой «Тодес». Например, участник «Синей птицы» Владимир Иванов исполнит мелодию на терменвоксе, который нередко называют самым фантастическим музыкальным инструментом. Игра на нем выглядит как настоящая магия, а звук напоминает что-то космическое.

Победителей наградят дипломами «Лауреат фестиваля» за первое, второе и третье место по творческим направлениям: вокальное искусство, хореографические ансамбли и инструментальная музыка.