РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. В микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи приступили к строительству детского сада на 120 мест, работы планируют завершить в четвертом квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Строительство детского сада осуществляется на территории ЖК «Столичный». Застройщиком учреждения выступает ООО «СЗ Главстрой-СПб».

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства детского сада на 120 мест. Объект будет возведен в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха», – сказал главный государственный строительный инспектор региона Артур Гарибян.

Он добавил, что согласно проекту, общая площадь двухэтажного здания составит 2,3 тысячи квадратных метров. В нем разместятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов, детских игровых и спортивных комплексов, мест для отдыха, пешеходных дорожек, озеленение.

«Сейчас на объекте ведутся земляные работы. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2020 года. Первая проверка на объекте начнется 10 февраля 2020 года», – заключил Гарибян.