РИАМО – 29 янв. В рамках проекта «Городские библиотеки» партии «Единая Россия» в Центральной библиотеке Реутова прошла встреча с детской писательницей Ларисой Лариной, книги которой рассказывают о вечных ценностях добра, взаимоуважения и основах патриотизма, сообщила муниципальный координатор партпроекта Анастасия Николаенко.

«С популярной детской писательницей Ларисой Лариной, автором сказочных повестей, сборников сказок и детских стихов в рамках партпроекта «Городские библиотеки» встретились дети Реутова в Центральной библиотеке. Во время встречи малыши погрузились в волшебный мир писательницы, познакомились с главными героями произведений, посмотрели буктрейлеры и забавные картинки по сюжетам», – сказала Николаенко.

Книги для детей Ларина сочиняет уже 11 лет, дебютировав с повестью «Приключения в Ух-Чудиновке». Главные герои ее книг – мальчишки и девчонки 5-12 лет и их домашние животные.

Встречи с известными писателями регулярно проводятся в библиотеках Реутова в рамках проекта «Городские библиотеки». Их цель – «перезагрузить» городские читальни, сделать их центром культуры и притяжения.