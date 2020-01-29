РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. Госавтоинспекция подмосковных Люберец с 3 февраля начнет выявлять водителей, не пропускающих пешеходов на переходах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также усиления профилактической работы, с 3 по 14 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Главной целью является пресечение нарушений водителями транспортных средств требований при проезде как регулируемых, так и нерегулируемых пешеходных переходов, предотвращение ДТП с участием пешеходов», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Люберец призывает пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу перед близко идущим автомобилем.

«Чтобы обезопасить себя в вечернее время суток и в условиях плохой видимости, необходимо использовать на своей верхней одежде световозвращающие элементы, особое внимание необходимо обратить на использование таких изделий на одежде детей», – подчеркивается в материале.

Водителей просят быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, заблаговременно необходимо снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.