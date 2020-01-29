РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Заместитель начальника УМВД России по Подольску подполковник полиции Александр Семенов проведет прием граждан 12 февраля, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, прием заместителя начальника УМВД России по Подольску - начальника полиции Александра Семенова будет проходить 12 февраля с 17:00 до 20:00. Задать вопросы горожане смогут по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.