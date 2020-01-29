РИАМО - 29 янв. За прошедшие сутки в Москве выпало до трех миллиметров осадков, что составляет около 7% месячной нормы осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За день вчера выпало три миллиметра осадков. За ночь прирост снега по Москве составил один сантиметр, значит выпало один - два миллиметра осадков», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в среду в Москве также ожидаются осадки. Прирост снежного покрова составит 1-1,5 сантиметра.