РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на улице Звездная в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 28 января в 23:18 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Звездная, дом №12, подъезд №5. Площадь возгорания составила 4 квадратных метра», – сказала сотрудник.

Она добавила, что в 23:35 пожар был ликвидирован. По ее словам, в результате пожара никто не пострадал.