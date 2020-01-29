РИАМО - 29 янв. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первому вице-премьеру Андрею Белоусову будет поручено курирование достижений национальных целей развития, а также нацпроектов. Также он займется курированием финансовой и денежной политики, а также регулированием финансовых рынков и инвестиционной политикой», - говорится в сообщении.

Также он будет заниматься вопросами внешней торговли, тарифами, противодействием санкциям, антимонопольной политикой.

Зампред правительства РФ - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать разработку бюджета, налоговую политику и управление госдолгом. Также ему поручено заниматься торговой политикой, оборотом алкоголя и системой маркировки.

Сельское хозяйство, рыболовство, экологию, земельные вопросы и оборот недвижимости будет курировать зампред правительства страны Виктория Абрамченко.

Вице-премьер Юрий Борисов будет заниматься вопросами обороны, ОПК, государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества, правоохранительной деятельности, промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Вопросами социальной политики (которые включают в себя демографию, миграцию, пенсии и науку) будет заниматься зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Вице-премьеру Алексею Оверчуку поручено курировать вопросы международных отношений и интеграцию в ЕАЭС.

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет заниматься вопросами Дальнего Востока, Арктики, Северного Кавказа и территориями опережающего развития.

Вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено курировать жилищную политику, ЖКХ и вопросы ипотечного кредитования. Также он будет заниматься вопросами дорожной сети РФ, развития регионов и муниципалитетов страны, в том числе он будет заниматься Крымом и Калининградской областью.

Кроме того, сферами спорта, цифровой экономики, инноваций, связи, СМИ, культуры и туризма будет заниматься зампред правительства страны Дмитрий Чернышенко.