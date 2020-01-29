РИАМО - 29 янв. Утром в среду в аэропортах Москвы Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали 25 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Домодедово два рейса задержано и семь отменено. В Шереметьеве задерживается шесть рейсов, во Внукове - десять прилетов и вылетов.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

По прогнозу синоптиков, в среду в Московском регионе облачная погода и небольшие осадки, максимальная температура воздуха днем достигнет плюс 3 градусов. Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.