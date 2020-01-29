РИАМО - 29 янв. Управление ФАС России по Московской области признало необоснованной жалобу ООО «ГП СпецОборона» на проведение ГКУ МО «Мособлрезерв» электронного аукциона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба на действия при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку комплектов отбора проб. Московское областное УФАС РФ признало жалобу необоснованной, но ООО «ГП СпецОборона» не согласилось с решением и обратилось в суд.

«Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «ГП СпецОборона» о нарушении закона о контрактной системе (дело № А40-258158/2019)», - говорится в сообщении.

Суд отказал компании в удовлетворении требований.