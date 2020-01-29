РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Собственников незаконно установленных гаражей в микрорайоне Климовск Подольска попросили демонтировать свои строения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 28 января были размещены уведомления на незаконно размещенных строениях (гаражах), расположенных за домом №2 по улице Рожкова, о необходимости самостоятельного демонтажа», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что собственников данных строений просят связаться с территориальным управлением микрорайона Климовск по телефону: 8(496)756-68-10.