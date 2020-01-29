РИАМО - 29 янв. В одну из столичных больниц Москвы госпитализировали двух человек с проявлением ОРВИ, последние две недели заболевшие находились на территории Китая, на данный момент проводится лабораторная диагностика на выявление нового вируса, сообщил РИАМО в среду представитель департамента здравоохранения Москвы.

В Китае появился и быстро распространился новый коронавирус 2019-nCoV. По всему миру им заразились уже более 6 тысяч человек, погибли из-за инфекции более 120 человек. В России пока не подтвердилось ни одного случая заболевания.

«28 января в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены два человека с проявлением ОРВИ, которые в течение последних 14 дней находились на территории Китайской Народной Республики», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что двухнедельный срок является инкубационным периодом для нового коронавируса, поэтому пациентам с проявлением острой вирусной инфекции уделяется повышенное внимание и проводится лабораторная диагностика на выявление этого вируса.

Из двух поступивших пациентов - одна гражданка КНР. Больным проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий в связи с ОРВИ.

На данный момент в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции не выявлено.