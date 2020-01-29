РИАМО – 29 янв. В Подмосковье и Москве до утра 31 января объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Московском регионе объявлено до 04:00 31 января.

«Желтый» уровень также объявили на территории Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областей.

В Московском регионе 30 января будет облачно, пройдут снег, мокрый снег, местами образуется гололедица. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус. 31 января будет облачно, пройдет снег, ожидается гололедица. Ночью температура составит минус 2 – 0 градусов, днем – минус 1 – плюс 1.