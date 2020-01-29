РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Горячую и холодную воду временно отключили в ряде домов в подмосковном Красногорске в среду из-за ремонтных работ на водопроводе, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Двадцать девятого января с 9:00 до 12:30 будет отключена подача ХВС и ГВС по адресам: улица 50 Лет Октября, дома №№7А, 7Б, улица Пушкинская, дома №№19, 21, улица Дачная, дома №№9, 11», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что причиной отключения послужили ремонтные работы.