РИАМО - 29 янв. Московское областное УФАС России включило ООО «Рековери» в реестр недобросовестных поставщиков из-за неподписания контракта в срок, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Согласно представленным сведениям, культурно-досуговый центр «Дом офицеров» (городской округ Щелково) направило в адрес фирмы проект контракта в установленный законом срок.

«В регламентированный срок ООО «Рековери» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В связи с этим учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту и техническому переоснащению большого зала, гардероба, системы вентиляции и дымоудаления здания «Дома офицеров».

На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «Рековери» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Рековери» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.