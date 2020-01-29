РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали 38-летнего жителя Волгограда, который устроил стрельбу на одной из улиц городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«В состоянии алкогольного опьянения житель Волгограда устроил стрельбу из охолощенного оружия на железнодорожных путях по улице Лорха. Объяснить правоохранителям причину своего поведения мужчина не смог. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции», - говорится в сообщении.

По данном факту возбуждено уголовное дело.