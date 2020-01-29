РИАМО - 29 янв. Подмосковные полицейские задержали 24-летнего неоднократно судимого мужчину из Москвы, которого подозревают в мошенничестве, он с помощью скриншота похитил телефон, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник нашел в Сети объявление о продаже телефона стоимостью 125 тысяч рублей и договорился встретиться с продавцом около одного из домов, расположенных на Кутузовской улице Одинцова. Осмотрев товар, покупатель согласился приобрести телефон», - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правонарушитель предложил перевести деньги через мобильный банк, так как у него якобы не было наличных. Затем он показал потерпевшему чек на экране телефона, который якобы подтверждал покупку. Как позже стало известно, это был всего лишь скриншот.

«Указанная сумма на счет продавца не поступила. Мужчина объяснил, что деньги придут через некоторое время, забрал телефон и ушел, тем самым причинив ущерб на указанную сумму», – добавила Петрова.

Выйти на след подозреваемого правоохранители смогли после изучения записей камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику может грозить до 10 лет. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские выясняют причастности фигуранта к аналогичным случаям мошенничества на территории Московской области.

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