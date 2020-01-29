РИАМО - 29 янв. За 2019 год в столице появились на свет более 137 тысяч детей, это на 3,5 тысячи малышей больше, чем годом ранее, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителям мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, пик рождаемости был зафиксирован в июле и августе, когда в Москве появилось более 13 тысяч новых жителей.

«В Москве рождаемость по-прежнему превышает уровень смертности: в 2019 году прирост рождаемости составил более 13% по сравнению с 2018 годом. В столичной системе здравоохранения уделяется большое внимание здоровью будущих мам и малышей», - уточнила Ракова.

Она также добавила, что будущие мамы находятся под присмотром специалистов на всем протяжении периода беременности. За состоянием здоровья женщин следят кардиологи, гематологи и другие врачи. В то же время в городе идет масштабная модернизация родильных домов. В помещениях проводят капитальный ремонт, а также закупается новое, более совершенное оборудование.

Мамам появившихся на свет малышей выдают специальный набор «Наше сокровище», в который включены игрушки, мази, одежда, бутылочка и другие необходимые для ухода за новорожденным вещи.