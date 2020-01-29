РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 янв. В Королеве автобус съехал на обочину недалеко от остановки, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Автобус компании «Мострансавто» маршрута №6 съехал на обочину вечером 28 января у остановки «Канал».

«Я шел мимо и увидел автобус, который почти наполовину съехал на обочину. У него были включены аварийные фары, а в салоне никого не было. Видимо, его занесло на скользкой дороге», - сказал очевидец.

По данным представителя ОГИБДД Королева, информации о ДТП не поступало. В городской больнице также сообщили о том, что с травмами, полученными при данном происшествии, никто не обращался.