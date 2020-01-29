РИАМО - 29 янв. Два птенца занесенного в Красную книгу кудрявого пеликана родились в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Появление на свет птенцов кудрявых пеликанов — долгожданное событие для зоопарка. Теперь у нас можно полюбоваться двенадцатью представителями этого редкого вида пернатых», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, зоопарк принимает участие в пополнении Европейской племенной книги, регулярно выращивая потомство кудрявых пеликанов и передавая редких птиц в другие зоопарки страны и мира. На сегодняшний день в мире их насчитывается около 12 тысяч.

Сейчас два маленьких птенца покрыты серовато-бурым пухом. Отличающими их вид кудрявыми перьями они обзаведутся только после нескольких линек. Посмотреть на новоявленных обитателей Московского зоопарка можно в павильоне «Птицы и бабочки». Весной их поселят в открытый вольер, где они будут учиться плавать и начнут сами ловить рыбу.