РИАМО - 29 янв. На юге столицы произошло возгорание уличного трансформатора, в результате происшествия энергоснабжение потребителей не было нарушено, говорится в сообщении пресс-службы «Мосэнерго».

«На ТЭЦ-26 около 21:15 было обнаружено возгорание уличного трансформатора Т-98А. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено», — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве, площадь возгорания трансформатора в Востряковском проезде составила 20 квадратных метров. Пожар был потушен в 22:22.