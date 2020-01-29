РИАМО - 29 янв. В пятиэтажном здании гостиницы на Сельскохозяйственной улице на северо-востоке Москвы произошел пожар, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 02:41 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Сельскохозяйственная, дом 17, корпус 2», - говорится в сообщении.

Возгорание на площади в пять квадратных метров произошло в помещении на втором этаже здания гостиницы. Прибывшие на место пожарные в ходе разведки и тушения вывели со второго и третьего этажей 20 человек.

В 02:59 пожар уже был ликвидирован. Информации о пострадавших нет.