РИАМО - 29 янв. На портале «Узнай Москву» к 160-летию прозаика и драматурга Антона Чехова появился новый маршрут, включающий порядка 15 знаковых мест, связанный с событиями его жизни и творчества, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гуляя по чеховским местам, пользователи портала смогут узнать интересные факты из биографии Антона Павловича. Они пройдут по Трубной улице, где будущий писатель вместе с семьей жил первые годы после приезда в Москву из Таганрога», - рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Так, пользователи пройдут по Камергерскому переулку, Страстному бульвару, саду «Эрмитаж» и другим историческим местам, связанным с судьбой всемирно известного писателя.

Приложение «Узнай Москву» можно скачать на мобильное устройство в App Store или Google Play. Оно показывает ближайшие достопримечательности столицы и предоставляет карту маршрутов по знаковым городским объектам. На сегодняшний день портал включает информацию о почти двух тысячах исторических зданий.