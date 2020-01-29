РИАМО - 29 янв. В столичном храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот проходит служба по протоиерею Всеволоду Чаплину, около входа в храм собрались десятки людей, передает в среду корреспондент РИАМО.

Внутри храма уже началась Божественная литургия. Те, кто пришел с цветами, возложили их к гробу.

В 10:00 начнется отпевание усопшего. А с 14:00 до 15:30 на Троекуровском кладбище в ритуальном зале пройдут гражданская панихида и прощание. После церемонии прощания Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище.

Протоиерей скончался 26 января 2020 года на 52-м году жизни.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. С 2009 по 2015 годы Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества.

В феврале 2016 года он стал настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

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