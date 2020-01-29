РИАМО - 29 янв. До 2023 года в столичных районах Аэропорт и Южное Бутово на средства инвесторов построят новые спортивные комплексы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Такое решение было принято по итогам аукционов, организованных столичным департаментом по конкурентной политике. Новые объекты появятся на улице Южнобутовоской и Коккинаки.

«В ходе торгов на севере Москвы стартовая цена объекта выросла в шесть раз. А цена земельного участка на юго-западе столицы поднялась в 44 раза», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В материале также отмечается, что площадь спортивного комплекса в Аэропорте составит свыше четырех тысяч квадратных метров. Для посетителей откроются залы для кроссфита и занятий борьбой, бассейн и так далее. Общая площадь здания, которое планируют построить в Южном Бутове, составит порядка 5,7 тысячи квадратных метров.

Руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил высокую степень конкуренции среди инвесторов на подобных городских аукционах — порядка пяти - шести участников боролись за один лот.

«В прошлом году почти 60 инвесторов претендовали на право строительства спортивных центров на земельных участках, арендованных у города», - прокомментировал Щербаков.