РИАМО - 29 янв. В подмосковном Наро-Фоминском округе нашли минометную мину времен Великой Отечественной войны, боеприпас не представляет угрозы для населения, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 16:00 28 января от оперативного дежурного ЕДДС Наро-Фоминского округа в МЧС поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ на берегу реки Нары.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Наро-Фоминский. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны РФ (в/ч 19612) на 29 января», - говорится в сообщении.