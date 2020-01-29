РИАМО – 29 янв. Профилактика коронавируса мало чем отличается от профилактики обычного острого респираторного заболевания, для того чтобы себя обезопасить, достаточно следить за личной гигиеной и ограничить контакт с больными людьми, сообщила РИАМО врач-терапевт общей практики медицинской клиники «Одонт» Амина Кузамишева.

В Китае распространился новый коронавирус 2019-nCoV. Им заразились свыше 4,5 тысяч человек, погибли из-за инфекции более 100 человек. Вирус выявили уже в других странах, кроме Китая. В России пока не подтвердилось ни одного случая заболевания.

«Профилактика такая же, как при обычных ОРЗ, – ничего нового. Не надо особо контактировать с человеком с температурой, нужно мыть руки, пить воду, высыпаться, проветривать помещения. Также следует нормально питаться – регулярное дробное питание», - сказала Кузамишева.

По ее словам, несмотря на то, что вероятность заболеть коронавирусом мала, при симптомах ОРЗ лучше сразу заняться лечением и не рисковать здоровьем.

«Конечно, если температура, то лучше посидеть три дня дома, как при простом ОРЗ. Необходимо достаточно пить жидкости и принимать симптоматическое лечение. При температуре нормально обратиться к врачу, лучше сходить к врачу и получить больничный лист, чтобы вылечиться и никого не заражать», - добавила Кузамишева.

Власти Москвы ранее подготовили все необходимое для борьбы с коронавирусом. Был создан оперативный штаб, медиков оснастили необходимым оборудованием, город также располагает достаточным количеством мощностей в инфекционных стационарах.