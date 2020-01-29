РИАМО - 29 янв. К 160-летию знаменитого писателя Антона Чехова в Главном архивном управлении столицы покажут редкие документы и материалы, связанные с его жизнью и творчеством, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здесь можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении Чехову звания уездного врача с его подписью», - уточняется в сообщении.

Кроме того, гости смогут увидеть одни из первых публикаций автора, которые печатались в прессе, рисунки брата Чехова – Николая, а также афиши и билеты на спектакли в Московский художественный театр, с которым писатель сотрудничал.

Для участия гостям понадобится паспорт. Вход свободный. Выставка в Главархиве продлится до 15 апреля.

В материале также отмечается, что все, кому не терпится проверить свои знания о жизни и творчестве писателя, могут пройти сразу несколько тестов и викторин на сайте библиотеки Московской электронной школы.