РИАМО - 29 янв. К 160-летию знаменитого писателя Антона Чехова в Главном архивном управлении столицы покажут редкие документы и материалы, связанные с его жизнью и творчеством, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, гости смогут увидеть одни из первых публикаций автора, которые печатались в прессе, рисунки брата Чехова – Николая, а также афиши и билеты на спектакли в Московский художественный театр, с которым писатель сотрудничал.
Для участия гостям понадобится паспорт. Вход свободный. Выставка в Главархиве продлится до 15 апреля.
В материале также отмечается, что все, кому не терпится проверить свои знания о жизни и творчестве писателя, могут пройти сразу несколько тестов и викторин на сайте библиотеки Московской электронной школы.
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