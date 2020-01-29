РИАМО - 29 янв. За право аренды или покупки 136 городских объектов в текущем месяце боролись 1169 физических и юридических лиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По словам заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, за первый месяц этого года число участников электронных городских аукционов выросло втрое.
Такие показатели Ефимов связывает с развитием в городе услуг и сервисов, которые упрощают процедуру сделок по недвижимости. Кроме того, проводимые в столице роуд-шоу, а также обучающие семинары повысили степень информированности физических и юридических лиц.
В 2020 году список возможных лотов был заметно расширен. Наибольшей популярностью пользуются машино-места и аукционы по аренде недвижимого имущества.
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