РИАМО - 29 янв. За право аренды или покупки 136 городских объектов в текущем месяце боролись 1169 физических и юридических лиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, за первый месяц этого года число участников электронных городских аукционов выросло втрое.

«В первые рабочие недели нового года в торгах за право аренды или приобретения 136 объектов приняли участие 1169 претендентов. Для сравнения — за весь январь прошлого года эти цифры были на уровне 105 и 389 соответственно», - сказал Ефимов.

Такие показатели Ефимов связывает с развитием в городе услуг и сервисов, которые упрощают процедуру сделок по недвижимости. Кроме того, проводимые в столице роуд-шоу, а также обучающие семинары повысили степень информированности физических и юридических лиц.

В 2020 году список возможных лотов был заметно расширен. Наибольшей популярностью пользуются машино-места и аукционы по аренде недвижимого имущества.

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