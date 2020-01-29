РИАМО - 29 янв. В Подмосковье и Москве в среду ожидаются облачная погода и небольшие осадки, максимальная температура воздуха днем достигнет плюс 3 градусов, атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве — 0 - 2, по области – минус 2 – плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 85%. Геомагнитный фон в среду прогнозируется спокойный.

Погода в столице по-прежнему сохраняется прохладной, дискомфортной с выраженным дефицитом кислорода в воздухе (ниже климатической нормы на 12-14 единиц), атмосферное давление неустойчивое, пониженное. Погода, которая наблюдается в регионе этой зимой, оказалась для метеочувствительных людей крайне неблагоприятной.

«Хмурое небо, высокая влажность и частые температурные аномалии увеличивают риски обострений при таких широко распространенных заболеваниях, как бронхиальная астма и обструктивные болезни легких, хронические болезни суставов и позвоночника, частых простудных и респираторных заболеваний», — отмечается в сообщении.

Постоянные перепады атмосферного давления, низкое содержание кислорода в воздухе - это одна из частых причин сердечно-сосудистых осложнений. Соблюдение рекомендаций врача по лечению основного заболевания, соблюдение режима труда и отдыха, использование общеукрепляющих препаратов, а также закаливающих процедур (водных, общих ванн с добавлением морской соли, хвойного экстракта, ароматических ванн, дозированные прогулки на воздухе и так далее) помогут легче переносить погодные нагрузки.