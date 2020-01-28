РИАМО - 28 янв. Легковой автомобиль, маршрутка и «Газель» столкнулись на трассе в Ленинском округе Подмосковья, в результате ДТП семь человек пострадали, их осматривают врачи, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 20:00 на 2 километре автодороги М-2 «Крым-Федюково» (Ленинский округ Московской области) произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с маршрутным транспортным средством Mercedes и автомашиной «Газель», - говорится в сообщении.

Сотрудники ДПС работают на месте аварии, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу для встречного движения и спровоцировал ДТП.

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП>>