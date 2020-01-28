РИАМО - 28 янв. Более 2 тысяч предложений по улучшению инвестклимата в России для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) поступило на портал мойбизнес.рф, одними из самых активных в проведенном опросе стали предприниматели Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Подмосковье вошло в первую пятерку среди 85 субъектов РФ по количеству поданных предложений по улучшению инвестиционных условий для МСП. Наиболее перспективные инициативы после общественных обсуждений будут включены в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», что окажет положительное влияние на развитие МСП в России», − сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Опрос продолжался полтора месяца. Представители МСП вносили предложения по совершенствованию финансовых мер поддержки, процедуры госзакупок, оптимизации налогообложения, развитию экспортной деятельности и другим направлениям. Общественное обсуждение поступивших инициатив продлится до 1 марта. К маю Минэкономразвития России планирует подготовить итоговый пакет необходимых изменений в паспорт национального проекта и федеральные проекты.

«Московская область является одним из лидеров по развитию МСП в России. Регион занимает третье место по количеству малых и средних предприятий – 354 тысячи, третье место по количеству занятых в МСП – 1 127 тысячи человек, второе место по темпам прироста МСП – в 2019 году было создано 19 тысяч новых субъектов и 89 тысяч человек были вовлечены в деятельность МСП. Роль МСП в экономике Подмосковья растет, и мы рады получить качественную обратную связь от наших предпринимателей», − сказал Хромов.

Зампред подчеркнул, что в Московской области уже действует целый комплекс мер поддержки МСП федерального и регионального уровня. Действует компенсация части затрат на создание и модернизацию предприятий, работают программы льготного финансирования проектов, льготного лизинга, активно работает областной фонд ВЭД, содействующий в развитии экспорта.

Кроме того, в 2019 году в регионе были открыты 12 офисов «Мой бизнес», которые работают в формате «одного окна», максимально снижая административные барьеры для предпринимателей. Вместе с тем регион готов расширить действующие меры поддержки за счет новых инициатив, поступивших от предпринимателей.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» направлен на улучшение предпринимательского климата в стране. В его структуру входят пять федеральных проектов, реализация которых позволит к 2024 году увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек.

Кроме того, нацпроект ставит цель повысить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП − до 10% от общего объема.