РИАМО - 28 янв. Застройщики Москвы и Московской области стали чаще использовать механизм счетов эскроу, благодаря этому деньги дольщиков получили больше защиты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.
На эскроу-счетах хранятся деньги дольщиков, а получить их девелопер может только после передачи квартир гражданам. Количество счетов эскроу в долевом строительстве на территории Московского региона в декабре выросло на 36% и превысило 13 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты обследования Банком России уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.
«Почти на 38%, до 80,4 миллиарда рублей, увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства Москвы и Московской области на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, выросло с 110 до 143, а сумма денежных средств, предоставленных по договорам, увеличилась с 489 до 573 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.
Российские застройщики с 1 июля 2019 года обязаны использовать счета эскроу, если они привлекают средства граждан для строительства. Некоторые объекты могут достраиваться по старым правилам, критерии определены постановлением российского правительства.
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