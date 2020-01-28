РИАМО - 28 янв. Застройщики Москвы и Московской области стали чаще использовать механизм счетов эскроу, благодаря этому деньги дольщиков получили больше защиты, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

На эскроу-счетах хранятся деньги дольщиков, а получить их девелопер может только после передачи квартир гражданам. Количество счетов эскроу в долевом строительстве на территории Московского региона в декабре выросло на 36% и превысило 13 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты обследования Банком России уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

«Почти на 38%, до 80,4 миллиарда рублей, увеличилась сумма средств, размещенных участниками долевого строительства Москвы и Московской области на счетах эскроу. Количество кредитных договоров, заключенных банками с застройщиками, выросло с 110 до 143, а сумма денежных средств, предоставленных по договорам, увеличилась с 489 до 573 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Российские застройщики с 1 июля 2019 года обязаны использовать счета эскроу, если они привлекают средства граждан для строительства. Некоторые объекты могут достраиваться по старым правилам, критерии определены постановлением российского правительства.