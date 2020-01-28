РИАМО – 28 янв. В 2020 году в Зарайске планируют начать благоустройство набережной реки Осетр, данную концепцию подадут на конкурс Минстроя РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Несмотря на исход конкурса, в котором конечно же мы рассчитываем победить, на проект заложены деньги также в госпрограмме на 2020 год», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В 2019 году уже была согласована концепция развития набережной и даже разработана проектная документация на первый этап. На данный момент проект находится на экспертизе. Срок получения положительного заключения экспертизы сметной стоимости намечен на 15 февраля.

На 2020 год запланировано завершение первого этапа благоустройства. В госпрограмме «Создание комфортной современной городской среды» заложено 200 миллионов рублей.

Проект предусматривает обустройство пляжной зоны с необходимой инфраструктурой, спасательной вышкой и парковкой, устройство волейбольной площадки, организацию археологического арт-объекта, а также возведение смотровой площадки, пирса и лодочной станции.

Срок завершения благоустройства объекта – третий квартал 2020 года.

Ранее начавшееся благоустройство парка «Беспятовская роща» также будет продолжено весной 2020 года. Будет уделено внимание развитию прогулочной сети, устройству освещения и новых зон активного или тихого отдыха.

«Окончательный вид работ и стоимость проекта будут получены после получения положительного заключения экспертизы сметной стоимости. В госпрограмме «Создание комфортной современной городской среды» на 2020 год предусмотрено на реализацию проекта 52,2 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В 2018 году Зарайск стал одним из победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В рамках проекта благоустроена площадь вблизи старинных Торговых рядов, которое являлось общественно значимым местом на протяжении веков. Реализация проекта превратила площадь Революции, а вслед за ней Красноармейскую улицу в оживленное общественное пространство.