РИАМО - 28 янв. В 2020 году в Подмосковье планируется достроить 14 детских садов, восемь школ, четыре медицинских учреждения и один спортивный комплекс за счет внебюджетных источников, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся только в унисон с жилыми домами в рамках комплексного и устойчивого развития территорий. В 2020 году планируется к вводу в эксплуатацию 27 внебюджетных объектов, среди которых: сады для 3 тысяч малышей, школы для 7 тысяч ребят, четыре крупных медицинских учреждения и спортивный комплекс», − сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Детские сады будут построены в округах Балашиха, Котельники, Красногорск, Ленинском, Лосино-Петровском, Люберцы, Мытищи.

В Балашихе будут введены в эксплуатацию два детских сада на 350 и 80 мест. В Котельниках построят два сада: на 235 и 350 мест. В Красногорске введут три учреждения: на 320, 224 и 120 мест. В Ленинском городском округе достроят четыре садика: на 155 мест, два сада на 120 мест каждый и учреждение на 360 мест. В Лосино-Петровском будет построен детский сад на 250 мест, в Люберцах на 220 мест, в Мытищах на 100 мест.

В шести городских округах Московской области будут введены в эксплуатацию новые школы. Это Балашиха, Истра, Королев, Химки, а также по две школы в Ленинском и Люберцах. В Балашихе − на 900 мест, в Истре − на 550, в Королеве − на 660 мест. В Ленинском округе будут введены в эксплуатацию две школы: на 550 и 1,1 тысячи мест. В Люберцах достроят два образовательных учреждения: на 1,5 тысячи и 1,1 тысячи мест. В Химках введут в эксплуатацию школу на 726 мест.

Четыре объекта здравоохранения достроят в горокругах Ленинский, Одинцовский, Серпухов и Лыткарино. В Ленинском округе запланирован ввод в эксплуатацию поликлиники на 450 посещений в смену. В Одинцове достроят хирургический корпус «Лапино», в Лыткарине будет введен в эксплуатацию кабинет врача общей практики, в Серпухове − медицинский центр.

В Одинцове также планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс.