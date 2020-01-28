РИАМО - 28 янв. Компания по производству косметической продукции «Биофармлаб» на новом заводе резидента Особой экономической зоны «Дубна» создала более 60 наименований товара и выпустила 6 миллионов штук за год, в 2020 году она удвоит производство, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Цеха завода оснащены самым современным оборудованием. Это варочный цех с котлами объемом 200, 500 килограммов и 1 тонна, цех фасовки, состоящий из пяти высокотехнологичных линий розлива пеномоющих средств под разные виды тары, линии фасовки кремов, линия фасовки губных помад, цех упаковки и маркировки косметических средств», - сказал генеральный директор ООО «Биофармлаб» Игорь Широков.

Он добавил, что продукция компании проверяется на соответствие техническим требованиям отделом контроля качества. Он отметил, что специалисты, занятые на производстве, получили необходимую квалификацию в рамках специального обучения. Сегодня на предприятии трудоустроено 82 человека.

«ООО «Биофармлаб» уже инвестировало в реализацию проекта 427 миллиона рублей. В 2020 году в планах завершить строительство второй очереди - рядом с новым заводом возводится складское помещение с логистическим центром», - поделился заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, также запланирована покупка новых производственных линий, что позволит предприятию увеличить выпуск продукции в два раза и расширить перечень наименований выпускаемой продукции до 120 позиций.

Продукция компании достаточно востребована – она поставляется в 95% отечественных аптечных розничных сетей. Инновационная косметика имеет хороший экспортный потенциал, что важно для Московской области, перед которой стоят задачи по наращиванию экспорта.

На данный момент компания на территории ОЭЗ «Дубна» осуществляет полный цикл производства инновационной косметики известного бренда Librederm.