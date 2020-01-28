РИАМО - 28 янв. Индекс промышленного производства Московской области в 2019 году составил 112,7% при среднем уровне индекса по России в 102,4%, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Промпроизводство в Подмосковье уже четвертый год подряд растет не менее чем на 10% в год, значительно превышая среднероссийские темпы роста. По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, в ближайшее время темпы производственного роста в регионе сохранятся на столь же высоком уровне.

«По итогам 2019 года в стадии реализации в регионе находится 643 инвестиционных проекта, что на 196 проектов больше, чем годом ранее. Большинство этих проектов будут реализованы в ближайшие два года, что обеспечит дальнейший производственный рост региона», - сказал Хромов.

Он добавил, что основной вклад в производственный рост региона вносят предприятия обрабатывающей промышленности, что подразумевает высокую добавленную стоимость товаров, произведенных в Подмосковье. Для российской экономики, для которой актуален уход от сырьевой модели, этот фактор имеет важнейшее значение. Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объеме промпроизводства региона превышает 85%.