РИАМО - 28 янв. Московская область заняла второе место, сохранив свои позиции, в рейтинге агентства RAEX российских регионов по инновационному потенциалу 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

При составлении рейтинга уровень инновационного потенциала оценивался на основе данных о количестве работников в научно-исследовательской сфере, финансовых затрат на научные исследования и разработки, а также инновационной активности. Активность измерялась через количество заявок на патенты и объем разработанных передовых для России технологий.

«В Подмосковье мощнейший кадровый ресурс – в области функционируют более 200 филиалов федеральных вузов и НИИ, где готовятся высококвалифицированные специалисты и работает современная оснащенная научно-исследовательская инфраструктура. Еще один фактор, способствующий развитию и реализации инновационного потенциала Подмосковья – это меры господдержки научной деятельности», – сказал заместитель председатель правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что доля инновационной продукции в общем объеме произведенных промышленных товаров и услуг в регионе превысила 8,3% и составила свыше 357 миллиардов рублей. В области было выдано более 3,3 тысячи патентов на изобретения промышленные образцы и полезные модели.

Такие государственные меры, как социальная ипотека, позволяют сохранять ценные кадры и повышают престиж ученых. Федеральные и региональные гранты на научные исследования и внедрение разработок обеспечивают развитие инноваций в сфере МСП.

В Дубне и Фрязине две особых экономических зоны технико-внедренческого типа способствуют развитию крупного наукоемкого производства. Эти и многие другие меры господдержки обеспечивают эффективное функционирование научной инфраструктуры региона и развитию кадрового ресурса, реализуя и улучшая имеющийся в регионе инновационный потенциал.