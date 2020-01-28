РИАМО – 28 янв. В 2019 году в России зафиксировали почти 300 тысяч киберпреступлений, что на две трети больше, чем в 2018-м, при этом в МВД признают, что 98% таких преступлений не раскрываются, заявил эксперт по кибербезопасности Михаил Фрибен.

По словам специалиста, главная проблема – это некачественная защита финансовых сервисов.

«У нас расширяется применение финансово-информационных технологий. Зачастую раскрытие преступлений зависит от качества сервисов и от защиты сервисов, которые разработаны лицами, предоставляющими финансовые услуги. Сложность раскрытия связано именно с тем, что не все сервисы защищены должным образом», – сказал Фрибен в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что существенная часть сервисов не обеспечивает полную безопасность, что позволяет как своровать деньги клиентов, так и вывести эти деньги.

«Главная проблема – многие разработчики финансовых сервисов реально уповают на правоохранительные органы, на их способности. В то время как они должны сами заботиться о безопасности своих клиентов. Чем многие не занимаются», – отметил эксперт.

По информации отчета компании «Развитие цифровой идентификации», за последние четыре года в мире в руки мошенников ушло больше 8 миллиардов записей личных данных.

В России почти 90% случаев утечек произошли по вине сотрудников компаний и организаций, которые работают с данными персонала и клиентов. При этом во всем мире этот показатель куда ниже – 56%.