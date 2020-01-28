РИАМО - 28 янв. В выставочном зале административного корпуса Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея во вторник открылась выставка «Любовь Орлова. «Она родилась в Звенигороде», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Эта выставка – представляет собой коллекцию личных вещей всемирно известной актрисы Любови Орловой и ее супруга режиссера Григория Александрова», - говорится в сообщении.

В рамках выставки, которая стала первой в год 100-летнего юбилея Звенигородского музея, представили предметы, принадлежавшие Любови Орловой и режиссеру Григорию Александрову, приобретенные для музея по инициативе министерства культуры Московской области в 2019 году.

Эти экспонаты ранее хранились на даче знаменитой супружеской четы во Внуково, а несколько лет назад были фактически спасены актером Александром Олешко, который их сохранил и передал в Звенигородский музей.

Любовь Орлова и Григорий Александров – имена, известные в нашей стране любому человеку. Популярность их была невероятна, они были знакомы со всеми великими людьми минувшей эпохи.

Сейчас документы, переписка, фотографии, личные предметы хранятся частью в фондах Государственного театрального музея имени А. А. Бахрушина, частью в Культурном центре имени Л. П. Орловой в Звенигороде, а также в частных коллекциях.

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