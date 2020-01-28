РИАМО – 28 янв. В феврале в Подмосковье пройдет 12 проверок крупных гипермаркетов и спортивных комплексов для профилактики нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

Проверки ждут гипермаркеты «Глобус» в Балашихе на шоссе Энтузиастов, в Одинцовском городском округе в селе Юдино, в Котельниках на Новорязанском шоссе, а также здание спортивного комплекса в Дмитровском городском округе в деревне Парамоново, ФОК в Звенигороде на улице Московская, ФОК в Зарайске во 2-м микрорайоне, здание Ледового дворца спорта «Подмосковье» в Воскресенске на улице Менделеева, торговый комплекс стройматериалов в городском округе Красногорск в деревне Воронки.

«Плановые проверки направлены в первую очередь на профилактику нарушений. Особое внимание уделяется состоянию строительных конструкций, неукоснительному соблюдению требований положения по безопасной эксплуатации зданий, а также по поддержанию несущих, ограждающих и строительных конструкций в работоспособном состоянии», – подчеркнул руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Внеплановые документарные проверки по исполнению ранее выданных предписаний пройдут в Красногорске и Химках. Инспекторы в городском округе Красногорск проверят документацию двух корпусов торгово-выставочного комплекса «Крокус Экспо» на улице Международная и торгового центра «Красный Кит» на улице Ленина. В Химках будет проверена документация торгового центра «Леруа Мерлен», расположенного на улице 9 Мая.