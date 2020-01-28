РИАМО - 28 янв. Помещения на территории здания Центрального телеграфа в Москве выставило на продажу АО «Дом.РФ», начальная стоимость — 964,77 миллиона рублей, сообщается на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанк-Аст».

«Продаются находящиеся в федеральной собственности объекты недвижимого имущества (нежилые помещения), расположенные в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, площадью 10 127,1 квадратных метров, расположенные по адресу: Москва, Тверская улица, дом 7», - отмечается в материале.

Стартовая цена лота составила 964,77 миллиона рублей, с учетом НДС - 1,157 миллиарда рублей.

Заявки на торги будут приниматься до 26 февраля 2020 года, а итоги торгов подведут 2 марта.

Здание Центрального телеграфа находится в самом центре Москвы в непосредственной близости от Кремля. Его построили в 1927 году по проекту известного архитектора Ивана Рерберга.