РИАМО – 28 янв. Завершился тур по городам России Московской областной филармонии с фестивалем мировой музыки «Крещенские вечера», в рамках которого состоялось пять концертов в Туле, Воронеже, Курске и Москве, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В каждом городе прошел эксклюзивный концерт, совместно с местными коллективами были представлены программы высочайшего уровня. Зрители смогли услышать не только классические произведения, но и авторские симфоджазовые сочинения заслуженных артистов России, художественных руководителей фестиваля – Андрея и Михаила Ивановых, а также других лауреатов международных премий и конкурсов, народных и заслуженных артиста России», – говорится в сообщении.

«Крещенские вечера» – креативный проект Центра развития этнической музыки Московской областной филармонии. Благодаря фестивалю более 2,7 тысячи зрителей смогли проникнуться высочайшим мастерством артистов областной филармонии.

В каждом концерте зрители могли услышать звучание хоров с духовными песнопениями, симфонические оркестры, этнику и джаз. Организаторы концертов захотели и дальше сотрудничать с филармонией.