РИАМО – 28 янв. Строительство школы на 1,1 тысячи мест в Павловском Посаде на улице 1 Мая планируется завершить в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«В рамках проекта застройщик ООО «Билд» выполняет строительство четырехэтажного здания школы с отдельными блоками для младших и старших классов, а также помещений общешкольного назначения. Площадь учебного заведения составляет порядка 17,8 тысячи квадратных метров», – сказал начальник надзорного органа Артур Гарибян.

В здании разместятся столовая, медпункт, помещения для кружков, спальни, два спортивных и зрительный залы, библиотека с читальным залом. Связь между этажами обеспечат лестницы и лифты. По периметру здания установят современную систему видеонаблюдения.

В настоящее время на объекте ведется армирование колонн первого этажа. Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали замечания по пожарной безопасности бытовых помещений. Застройщик обязался устранить все недочеты до завершения проверки, которая продлится до 7 февраля.

В случае, если замечания не будут устранены, Главгосстройнадзор примет меры административного воздействия.