РИАМО – 28 янв. В Подмосковье за неделю в эксплуатацию ввели девять домов на 1533 квартиры и 15 нежилых объектов площадью 57 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Среди введенных нежилых объектов стоит отметить: торгово-складской комплекс в Красногорске в Ильинском; два склада готовой продукции в Бронницах, проезд Кирпичный; реконструкция автозаправочной станции в Ленинском округе, в Булатниковском поселении; магазин в Можайске на улице Строителей; магазин в Балашихе на улице Саввинской», – говорится в сообщении.

В эксплуатацию также ввели спальный корпус в Пушкинском округе, цветочный магазин в Лобне, два складских корпуса в Орехово-Зуеве, производственный корпус в Озерах.

Разрешения на строительство выдали школе на 550 мест в Можайском округе, школе на 400 мест в Рузском округе, ресторану в Солнечногорске, складу и магазину в Истре, магазину в Красногорске, гаражу в Раменском округе, объекту придорожного сервиса в Кашире.

Среди жилых объектов на прошлой неделе ввели пять жилых домов в Истре, дом в Красногорске, два дома в Солнечногорске и дом в Домодедове.