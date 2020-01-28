РИАМО – 28 янв. В Московской области реализуется масштабный проект по формированию комфортной городской среды, в рамках этого проекта с 2014 года в регионе благоустроили более 200 общественных пространств, цель – сделать города уютными и безопасными для жизни, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«В этом году в Подмосковье планируется благоустроить 50 общественных пространств (в том числе пять победителей конкурса Минстроя – 2019) в 43 муниципальных образованиях – это пять площадей, пять набережных, восемь парков, 32 зоны отдыха (пешеходные зоны, скверы)», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В настоящее время на территории региона есть 100 парков культуры и отдыха. С 2014 года их число увеличилось в четыре раза (в 2014 году было 25 парков). В 2019 году благоустроили 22 парка, из них восемь новых. В этом году по госпрограмме планируют благоустроить 20 парков.

По поручению губернатора Подмосковья ежегодно в регионе благоустраивают не менее 10% дворов. В 2015-2019 годах в Московской области благоустроили 7509 дворов, что составляет 79% от общего числа.

Кроме того, по программе губернатора региона с 2013 по 2019 год установили 1004 детских игровых площадки (из них 11 – в парках, 993 – во дворах). Это большие игровые комплексы с мягкими, безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета. Всего в рамках комплексного благоустройства за 6 лет в Подмосковье установили и модернизировали около 7,5 тысячи детских площадок.

В рамках проекта «Светлый город» в прошлом году в 41 муниципалитете построили и модернизировали 622 километра линий наружного освещения вдоль улично-дорожной сети. В этом году планируется модернизировать 13397 светильников наружного освещения, 6962 опоры с 436 километрами линий наружного освещения. В шести городских округах планируется установить архитектурно-художественное освещение на 48 объектах – это Дмитровский округ, Зарайск, Клин, Коломенский, Сергиево-Посадский округа, Серпухов.