РИАМО - 28 янв. Семь сотрудников управления Гостехнадзора Минсельхозпрода Подмосковья наградили медалями в честь 90-летия Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«За достигнутые результаты семь сотрудников управления Гостехнадзора награждены юбилейными медалями «90 лет Московской области». Также несколько сотрудников отмечены почетными грамотами Минсельхозпрода региона», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Управление Гостехнадзора в 2019 году провело 36 выездных проверок, в том числе 18 внеплановых. Руководителям организаций выдали 18 предписаний об устранении нарушений.

«Составлен 201 протокол об административных правонарушениях, в том числе на должностных лиц – 103 протокола. Сумма наложенных штрафов составила – 76,6 тысячи рублей, в том числе на должностных лиц – 60,2 тысячи рублей», – добавил Разин.

На совещании особо отметили профилактические операции, проведенные сотрудниками Гостехнадзора, такие как «Снегоход», «Безопасная карусель», «Аттракцион» и «Трактор».

«В этом году также запланировано проведение различных профилактических операций. Разработан и принят новый порядок обеспечения предприятий-изготовителей самоходных машин бланками паспортов непосредственно в управлении, что упростит и систематизирует взаимодействие с предприятиями-изготовителями при выдаче паспорта транспортного средства», – заключил министр.