РИАМО – 28 янв. Бывший заместитель председателя правительства Виталий Мутко стал руководителем госкомпании «Дом.РФ», сообщает РИА Новости.

«Да, мы подтверждаем эту информацию», — сообщил изданию представитель Мутко.

Предыдущий пост Мутко занял Марат Хуснуллин, который ранее был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Как уточняется в сообщении пресс-службы «Дом.РФ», вице-премьер правительства Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета госкомпании. В наблюдательном совете также вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Акционерное общество «Дом.РФ» создано по решению правительства России в 1997 году для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% его акций принадлежат правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.