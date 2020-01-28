РИАМО – 28 янв. В 2020 году планируется благоустроить Центральную улицу Дубны, идей для ее преображения стала концепция «Улица – не равно дорога», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В 2020 году запланировано благоустройство улицы Центральная, которая расположена в районе с самым большим количеством населения. Улица представляет собой бульвар в жилой среднеэтажной застройке», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На данном участке проживает порядка 3,7 тысячи человек. При этом рекреационная нагрузка на территорию бульвара составит 105 человек на гектар. Низкий трафик на улице не станет препятствием для создания современного общественного пространства.

«Приоритет человека становится хорошей традицией в создании современной среды в районах жилых застроек», – отметил Хайкин.

Планируется сузить проезжую часть и отвести для общественного транспорта свою полосу. Это позволит скорректировать объем озелененных бестранспортных пространств, сделать их более широкими и превратить в пешеходные променады и полосы велосипедного движения.

На центральной улице планируется обновить покрытия по всей существующей сети пешеходных и велодорожек. Так, цветным асфальтобетоном покроют велодорожки и зоны «временного» благоустройства, бетонной плиткой без фаски – тротуары и площадь перед ДК «Октябрь», покрытием терравэй – дорожки на бульваре.

Сам Дом культуры «Октябрь» также войдет в зону благоустройства. Здесь обустроят парковочные места, а около основного здания реорганизуют зону сквера, откроются площадки для отдыха.

На улице появятся площадки для занятий спортом, киоски и павильоны розничной торговли. Будет проведено комплексное озеленение. Также обновят системы освещения и архитектурно-художественной подсветки.